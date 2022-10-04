İngiliz basını yazdı: 'Sergen Yalçın, Hull City'nin adayları arasında'
Acun Ilıcalı, önceki günlerde İngiliz medyasına, yeni teknik direktör için açıklama yapmış ve, "Birçok aday ile temas halindeyiz ve kulüp için en uygun ismi belirlemeye çalışıyoruz. Güçlü bir takımımız olduğuna inanıyoruz ve oyunculardan en iyi verimi alabilecek hoca için arayıştayız." ifadelerini kullanmıştı.
Başarılı iş insanı ayrıca, "Tek isteğim oyunculara uygun bir hoca bulmak. Eğer teknik adamın düşüncesi oyuncuların karakterinden farklı olursa takım iyi oynayamaz. Bizim oyuncularımıza 'geride bekle ve savunma yap' derseniz bunu yapamazlar. "Medyada çok fazla isim çıktı. Bunların bazıları bana olan yakınları sebebiyle, bazıları da geçmişte yaptıkları işler dolayısıyla yazıldı. Bu tarz haberlerin çıkması normal ancak Wigan maçından önce yeni bir hoca getirmemiz imkansız. Wigan maçının sonrası bizim için doğru zaman olacaktır, pazar gününden önce yeni hocamızı açıklamak istiyoruz" şeklinde konuşmuştu.
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