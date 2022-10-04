İngiliz basını yazdı: 'Sergen Yalçın, Hull City'nin adayları arasında'

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 19:43
<p>Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City için 4 teknik direktörün ön plana çıktığı ve bu isimlerden birinin Sergen Yalçın olduğu öne sürüldü.</p>

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City için 4 teknik direktörün ön plana çıktığı ve bu isimlerden birinin Sergen Yalçın olduğu öne sürüldü.

<p>İngiliz basınında yer alan haberde, Şota Arveladze ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Hull City'nin kısa listesinde 4 isim olduğu aktarıldı.</p>

İngiliz basınında yer alan haberde, Şota Arveladze ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Hull City'nin kısa listesinde 4 isim olduğu aktarıldı.

<p>Hull City'de yeni direktörlük görevi için Carlos Carvalhal, Carlos Corberan ve Scott Parker ile birlikte Sergen Yalçın'ın da listede yer aldığı ifade edildi.</p>

Hull City'de yeni direktörlük görevi için Carlos Carvalhal, Carlos Corberan ve Scott Parker ile birlikte Sergen Yalçın'ın da listede yer aldığı ifade edildi.

<p>Haberde, adı geçen 4 aday arasında tek İngiltere tecrübesi olmayan ismin Sergen Yalçın olduğu kaydedildi. 49 yaşındaki teknik adamın, futbolculuk ve menajerlik kariyerinin tümünü Türkiye'de geçirdiği belirtildi.</p>

Haberde, adı geçen 4 aday arasında tek İngiltere tecrübesi olmayan ismin Sergen Yalçın olduğu kaydedildi. 49 yaşındaki teknik adamın, futbolculuk ve menajerlik kariyerinin tümünü Türkiye'de geçirdiği belirtildi.

<p>Ocak 2020'den, Aralık 2021'e kadar Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, efsanesi olduğu siyah-beyazlılarda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.</p>

Ocak 2020'den, Aralık 2021'e kadar Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, efsanesi olduğu siyah-beyazlılarda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

<p>Acun Ilıcalı, önceki günlerde İngiliz medyasına, yeni teknik direktör için açıklama yapmış ve, "Birçok aday ile temas halindeyiz ve kulüp için en uygun ismi belirlemeye çalışıyoruz. Güçlü bir takımımız olduğuna inanıyoruz ve oyunculardan en iyi verimi alabilecek hoca için arayıştayız." ifadelerini kullanmıştı.</p>

Acun Ilıcalı, önceki günlerde İngiliz medyasına, yeni teknik direktör için açıklama yapmış ve, "Birçok aday ile temas halindeyiz ve kulüp için en uygun ismi belirlemeye çalışıyoruz. Güçlü bir takımımız olduğuna inanıyoruz ve oyunculardan en iyi verimi alabilecek hoca için arayıştayız." ifadelerini kullanmıştı.

<p>Başarılı iş insanı ayrıca, "Tek isteğim oyunculara uygun bir hoca bulmak. Eğer teknik adamın düşüncesi oyuncuların karakterinden farklı olursa takım iyi oynayamaz. Bizim oyuncularımıza 'geride bekle ve savunma yap' derseniz bunu yapamazlar. "Medyada çok fazla isim çıktı. Bunların bazıları bana olan yakınları sebebiyle, bazıları da geçmişte yaptıkları işler dolayısıyla yazıldı. Bu tarz haberlerin çıkması normal ancak Wigan maçından önce yeni bir hoca getirmemiz imkansız. Wigan maçının sonrası bizim için doğru zaman olacaktır, pazar gününden önce yeni hocamızı açıklamak istiyoruz" şeklinde konuşmuştu.</p>

Başarılı iş insanı ayrıca, "Tek isteğim oyunculara uygun bir hoca bulmak. Eğer teknik adamın düşüncesi oyuncuların karakterinden farklı olursa takım iyi oynayamaz. Bizim oyuncularımıza 'geride bekle ve savunma yap' derseniz bunu yapamazlar. "Medyada çok fazla isim çıktı. Bunların bazıları bana olan yakınları sebebiyle, bazıları da geçmişte yaptıkları işler dolayısıyla yazıldı. Bu tarz haberlerin çıkması normal ancak Wigan maçından önce yeni bir hoca getirmemiz imkansız. Wigan maçının sonrası bizim için doğru zaman olacaktır, pazar gününden önce yeni hocamızı açıklamak istiyoruz" şeklinde konuşmuştu.

<p>Sergen Yalçın'ın adı kısa bir önce A Milli Takım ile de anıldı.</p>

Sergen Yalçın'ın adı kısa bir önce A Milli Takım ile de anıldı.

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