Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter, İtalya Serie A'nın 5. haftasında sahasında Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2024 Pazar, 14:03
Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor.

Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Paulo Fonseca'nın ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.

Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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