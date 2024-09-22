Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Inter, İtalya Serie A'nın 5. haftasında sahasında Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
İtalya Serie A heyecanı devam ediyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Paulo Fonseca'nın ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.
INTER - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.
INTER - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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