Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, İtalya Serie A'nın 25. haftasında sahasında Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşılaşacak.
JUVENTUS - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'da başlayacak.
JUVENTUS - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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