Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Juventus, İtalya Serie A'nın 5. haftasında sahasında Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Antonio Conte'nin ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
JUVENTUS - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den şifreli olarak yayımlanacak.
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