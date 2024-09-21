Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Juventus, İtalya Serie A'nın 5. haftasında sahasında Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2024 Cumartesi, 11:06
Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Antonio Conte'nin ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.

Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

JUVENTUS - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

JUVENTUS - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den şifreli olarak yayımlanacak.

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