Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Juventus, İtalya Serie A'nın 12. haftasında sahasında Torino ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2024 Cumartesi, 11:49
Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, sahasında Paolo Vanoli'nin ekibi Torino ile karşı karşıya gelecek.

Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

JUVENTUS - TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

JUVENTUS - TORİNO  MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak. 

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