Kenan Yıldız oynadı: Juventus deplasmanda 1 puanı kaptı!
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lille ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Lille, Juventus'u konuk etti.
Decathlon Arena'da oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Lille'in golü, 27. dakikada Jonathan David'den geldi. Juventus'a beraberliği getiren golü de 60. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte her iki takım da 7'şer puana ulaştı.
KENAN YILDIZ 81 DAKİKA OYNADI
Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Juventus, Aston Villa'ya konuk olacak. Lille ise deplasmanda Bologna ile karşı karşıya gelecek.
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