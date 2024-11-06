Kenan Yıldız oynadı: Juventus deplasmanda 1 puanı kaptı!

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lille ile 1-1 berabere kaldı.

Kenan Yıldız oynadı: Juventus deplasmanda 1 puanı kaptı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:49

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Lille, Juventus'u konuk etti. 

Decathlon Arena'da oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Lille'in golü, 27. dakikada Jonathan David'den geldi. Juventus'a beraberliği getiren golü de 60. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da 7'şer puana ulaştı. 

KENAN YILDIZ 81 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Juventus, Aston Villa'ya konuk olacak. Lille ise deplasmanda Bologna ile karşı karşıya gelecek. 


Etiketler: #Kenan Yıldız #lille #juventus #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Juventus evinde puan kaybetti!

Juventus evinde puan kaybetti!
Inter - Juventus maçına damga vuran Kenan Yıldız: 'Her şey bizim için yolunda gitti'

Inter - Juventus maçına damga vuran Kenan Yıldız: 'Her şey bizim için yolunda gitti'
Juventus, Stuttgart karşısında uzatmalarda yıkıldı!

Juventus, Stuttgart karşısında uzatmalarda yıkıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler