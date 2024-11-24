Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Leganes, İspanya La Liga'nın 12. haftasında sahasında Real Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İspanya La Liga heyecanı sürüyor.
Borja Jimenez yönetimindeki Leganes, sahasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
LEGANES - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Municipal de Butarque Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
LEGANES - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Javier Alberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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