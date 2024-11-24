Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leganes, İspanya La Liga'nın 12. haftasında sahasında Real Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2024 Pazar, 13:34
Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga heyecanı sürüyor. 

Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borja Jimenez yönetimindeki Leganes, sahasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEGANES - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Municipal de Butarque Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEGANES - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Alberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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