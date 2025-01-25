Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, Premier Lig'in 23. haftasında sahasında Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2025 Cumartesi, 13:02
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea ile karşılaşacak.

Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jhon Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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