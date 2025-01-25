Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, Premier Lig'in 23. haftasında sahasında Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea ile karşılaşacak.
MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jhon Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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