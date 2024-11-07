Manchester United - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında PAOK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ruud van Nistelrooy yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNİTED - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?
Od Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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