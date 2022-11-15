Manchester United'da Ronaldo depremi sürüyor! 'Kızımın hastalığına inanmadılar, utanç verici...'

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2022 Salı, 11:19
<p>İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'dam gündemi sarsan açıklamalar gelmeye devam ediyor.</p>

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'dam gündemi sarsan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

<p>Dünyaca ünlü gazeteci Piers Morgan ile bir televizyon röportajı gerçekleştiren Portekizli futbolcunun açıklamalarının yeni bölümü yayımlandı.</p>

Dünyaca ünlü gazeteci Piers Morgan ile bir televizyon röportajı gerçekleştiren Portekizli futbolcunun açıklamalarının yeni bölümü yayımlandı.

<p>Röportajın ilk bölümünde Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar her şeyi dobra dobra anlatan Ronaldo, röportajın ikinci bölümünde ise kızının hastalığında bile kendisine inanılmadığını itiraf etti.</p>

Röportajın ilk bölümünde Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar her şeyi dobra dobra anlatan Ronaldo, röportajın ikinci bölümünde ise kızının hastalığında bile kendisine inanılmadığını itiraf etti.

<p><strong>"ARKADAŞIM DEĞİL, MESLEKTAŞIM"</strong></p> <p>"Bundan bir yıl ya da 6 ay kadar önceydi. Wayne Rooney ile birlikte burada bizim evdeydik. Çocuklarını aldı ve 12 yaşındaki oğlumu da evine futbol oynamaya davet etti. Böyle davranışlara anlam veremiyorum. Yeni bir iş ya da herhangi bir gazeteye kapak olmak istediklerinde böyle yapıyorlar. Rooney ve Gary Neville benim arkadaşım değil, meslektaşım. Birlikte oynadık ama asla bir akşam yemeği yemeyeceğiz."</p>

"ARKADAŞIM DEĞİL, MESLEKTAŞIM"

"Bundan bir yıl ya da 6 ay kadar önceydi. Wayne Rooney ile birlikte burada bizim evdeydik. Çocuklarını aldı ve 12 yaşındaki oğlumu da evine futbol oynamaya davet etti. Böyle davranışlara anlam veremiyorum. Yeni bir iş ya da herhangi bir gazeteye kapak olmak istediklerinde böyle yapıyorlar. Rooney ve Gary Neville benim arkadaşım değil, meslektaşım. Birlikte oynadık ama asla bir akşam yemeği yemeyeceğiz."

<p><strong>"UTANÇ VERİCİ"</strong></p> <p>"Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu. Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor."</p>

"UTANÇ VERİCİ"

"Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu. Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor."

<p>Manchester United'dan Cristiano Ronaldo'nun medyada çıkan röportajı hakkında açıklama geldi.</p> <p>United, Cristiano Ronaldo'nun açıklamalarının inceleneceğini ve değerlendirildikten sonra açıklama yapılacağını duyurdu.</p>

Manchester United'dan Cristiano Ronaldo'nun medyada çıkan röportajı hakkında açıklama geldi.

United, Cristiano Ronaldo'nun açıklamalarının inceleneceğini ve değerlendirildikten sonra açıklama yapılacağını duyurdu.

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