Manchester United'da Ronaldo depremi sürüyor! 'Kızımın hastalığına inanmadılar, utanç verici...'

"ARKADAŞIM DEĞİL, MESLEKTAŞIM"

"Bundan bir yıl ya da 6 ay kadar önceydi. Wayne Rooney ile birlikte burada bizim evdeydik. Çocuklarını aldı ve 12 yaşındaki oğlumu da evine futbol oynamaya davet etti. Böyle davranışlara anlam veremiyorum. Yeni bir iş ya da herhangi bir gazeteye kapak olmak istediklerinde böyle yapıyorlar. Rooney ve Gary Neville benim arkadaşım değil, meslektaşım. Birlikte oynadık ama asla bir akşam yemeği yemeyeceğiz."