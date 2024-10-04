Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 7. haftasında kendi sahasında Angers ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2024 Cuma, 15:09
Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. 

Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roberto De Zerbi yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Alexandre Dujeux'un ekibi Angers ile karşı karşıya gelecek.

Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MARSİLYA - ANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MARSİLYA - ANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransız hakem Romain Lissorgue'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayımlanacak.

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