Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Marsilya, Fransa Ligue 1'in 7. haftasında kendi sahasında Angers ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.
Roberto De Zerbi yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Alexandre Dujeux'un ekibi Angers ile karşı karşıya gelecek.
MARSİLYA - ANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?
Velodrome Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
MARSİLYA - ANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?
Fransız hakem Romain Lissorgue'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayımlanacak.
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