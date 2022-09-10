Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri!

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 13:02
<p>Galatasaray'ın yeni yıldız forveti Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce sarı-kırmızılı kulüpten bir dizi talepleri olduğu ortaya çıktı.</p>

Galatasaray'ın yeni yıldız forveti Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce sarı-kırmızılı kulüpten bir dizi talepleri olduğu ortaya çıktı.

<p>Arjantin'de yayın yapan America TV'deki LAM isimli programda Nara'nın Türkiye'ye geliş sürecinde yaşadıkları konuşuldu.</p>

Arjantin'de yayın yapan America TV'deki LAM isimli programda Nara'nın Türkiye'ye geliş sürecinde yaşadıkları konuşuldu.

<p>Programda Mauro Icardi'nin yanı sıra eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın da Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek için ikna edilme süreci yaşadığı ve sarı-kırmızılı yetkililerin Nara'nın isteklerini de karşıladıktan sonra transferin gerçekleştiği belirtildi.</p>

Programda Mauro Icardi'nin yanı sıra eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın da Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek için ikna edilme süreci yaşadığı ve sarı-kırmızılı yetkililerin Nara'nın isteklerini de karşıladıktan sonra transferin gerçekleştiği belirtildi.

<p><strong>İşte Nara'nın özel istekleri...</strong></p> <p>Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray yetkililerinden özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talebi olduğu kaydedildi.</p>

İşte Nara'nın özel istekleri...

Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray yetkililerinden özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talebi olduğu kaydedildi.

<p>Öte yandan Wanda Nara'nın mesleki çalışmalarını sürdürmek için İstanbul - Buenos Aires arasında sık sık mekik dokuyacağı bilgisi de programda yer aldı.</p>

Öte yandan Wanda Nara'nın mesleki çalışmalarını sürdürmek için İstanbul - Buenos Aires arasında sık sık mekik dokuyacağı bilgisi de programda yer aldı.

<p>Geçtiğimiz gün Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara da, Icardi'nin transfer sürecinde yaşananları anlatmıştı. </p>

Geçtiğimiz gün Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara da, Icardi'nin transfer sürecinde yaşananları anlatmıştı. 

<p>Zaira Nara, kardeşi Wanda'nın Türkiye'ye gelme aşamasında çok düşündüğünü belirterek, "Wanda ile birlikte bütün hafta Miami'de vakit geçirdik ve Türkiye'ye gidişi hakkında uzun uzun konuştuk. Çocuklarınız varken ve okul, hastane ve dil problemi yaşayacağınız bir ülkeye gitmek kolay bir karar değil. Bir nevi meydan okuma diyebilirim" sözlerini kullanmıştı.</p>

Zaira Nara, kardeşi Wanda'nın Türkiye'ye gelme aşamasında çok düşündüğünü belirterek, "Wanda ile birlikte bütün hafta Miami'de vakit geçirdik ve Türkiye'ye gidişi hakkında uzun uzun konuştuk. Çocuklarınız varken ve okul, hastane ve dil problemi yaşayacağınız bir ülkeye gitmek kolay bir karar değil. Bir nevi meydan okuma diyebilirim" sözlerini kullanmıştı.

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