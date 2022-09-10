Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri!

Zaira Nara, kardeşi Wanda'nın Türkiye'ye gelme aşamasında çok düşündüğünü belirterek, "Wanda ile birlikte bütün hafta Miami'de vakit geçirdik ve Türkiye'ye gidişi hakkında uzun uzun konuştuk. Çocuklarınız varken ve okul, hastane ve dil problemi yaşayacağınız bir ülkeye gitmek kolay bir karar değil. Bir nevi meydan okuma diyebilirim" sözlerini kullanmıştı.