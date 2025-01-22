Milan - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Girona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2025 Çarşamba, 14:50
Milan - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Milan - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, kendi sahasında Michel'in ekibi Girona ile karşılaşacak.

Milan - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLAN - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Milan - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLAN - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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