Milan - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Serie A'nın 22. haftasında sahasında Parma ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2025 Pazar, 13:02
Milan - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Milan - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, sahasında Fabio Pecchia'nın ekibi Parma ile karşılaşacak.

Milan - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLAN - PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

Milan - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLAN - PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalyan hakem Rosario Abisso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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