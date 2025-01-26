Milan - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya Serie A'nın 22. haftasında sahasında Parma ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
Serie A'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, sahasında Fabio Pecchia'nın ekibi Parma ile karşılaşacak.
MİLAN - PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
MİLAN - PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?
İtalyan hakem Rosario Abisso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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