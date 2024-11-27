Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2024 Çarşamba, 10:58
Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bruno Lage yönetimindeki Benfica, deplasmanda Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MONACO - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MONACO - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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