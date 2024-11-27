Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.
Bruno Lage yönetimindeki Benfica, deplasmanda Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.
MONACO - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?
II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MONACO - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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