Napoli gözünü kararttı! Üç isim için geliyorlar
Fenerbahçe'de hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Sarı-lacivertli takım kadrosunu güçlendirmek adına yoğun mesai harcarken bir yandan da yıldız isimlere ilgi her geçen gün büyüyor.
Çizme ekibi, genç Arda Güler’in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Crespo ile yakından ilgileniyor.
ESPN’e göre Napoli, önümüzdeki aylarda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapabilir.
Haberde, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in ‘Fenerbahçe, Türkiye’nin futbolcu üretim fabrikası. Onlar ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz” şeklindeki sözlerine de yer verildi.
Ligde şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerin, sezon bitmeden herhangi bir yıldızını satması düşük ihtimal olarak görülüyor.
KIM MIN-JAE VE ELJIF ELMAS'I ALMIŞLARDI
2019’da 16 milyon Euro ödeyerek Eljif Elmas’ı kadrosuna katan Napoli, yaz döneminde de Kim Min-Jae’yi 18 milyon Euro ödeyerek transfer etmişti.
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