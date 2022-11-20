Napoli gözünü kararttı! Üç isim için geliyorlar

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2022 Pazar, 11:11
<p>Fenerbahçe'de hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmaları şimdiden başladı.</p>

Fenerbahçe'de hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmaları şimdiden başladı.

<p>Sarı-lacivertli takım kadrosunu güçlendirmek adına yoğun mesai harcarken bir yandan da yıldız isimlere ilgi her geçen gün büyüyor.</p>

Sarı-lacivertli takım kadrosunu güçlendirmek adına yoğun mesai harcarken bir yandan da yıldız isimlere ilgi her geçen gün büyüyor.

<p>Çizme ekibi, genç Arda Güler’in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Crespo ile yakından ilgileniyor. </p>

Çizme ekibi, genç Arda Güler’in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Crespo ile yakından ilgileniyor. 

<p>ESPN’e göre Napoli, önümüzdeki aylarda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapabilir.</p>

ESPN’e göre Napoli, önümüzdeki aylarda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapabilir.

<p>Haberde, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in ‘Fenerbahçe, Türkiye’nin futbolcu üretim fabrikası. Onlar ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz” şeklindeki sözlerine de yer verildi.</p>

Haberde, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in ‘Fenerbahçe, Türkiye’nin futbolcu üretim fabrikası. Onlar ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz” şeklindeki sözlerine de yer verildi.

<p>Ligde şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerin, sezon bitmeden herhangi bir yıldızını satması düşük ihtimal olarak görülüyor.</p>

Ligde şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerin, sezon bitmeden herhangi bir yıldızını satması düşük ihtimal olarak görülüyor.

<p><strong>KIM MIN-JAE VE ELJIF ELMAS'I ALMIŞLARDI</strong></p> <p>2019’da 16 milyon Euro ödeyerek Eljif Elmas’ı kadrosuna katan Napoli, yaz döneminde de Kim Min-Jae’yi 18 milyon Euro ödeyerek transfer etmişti.</p>

KIM MIN-JAE VE ELJIF ELMAS'I ALMIŞLARDI

2019’da 16 milyon Euro ödeyerek Eljif Elmas’ı kadrosuna katan Napoli, yaz döneminde de Kim Min-Jae’yi 18 milyon Euro ödeyerek transfer etmişti.

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