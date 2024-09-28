Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2024 Cumartesi, 11:07
Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James Park'ta oynanacak mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.

Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY  MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillet'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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