Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James Park'ta oynanacak mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.
NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillet'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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