Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya La Liga'nın 9. haftasında sahasında Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRİD - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?
İspanyol hakem Guillermo Cuadra'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den şifreli olarak yayımlanacak.
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