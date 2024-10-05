Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya La Liga'nın 9. haftasında sahasında Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2024 Cumartesi, 11:13
Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanyol hakem Guillermo Cuadra'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den şifreli olarak yayımlanacak.

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