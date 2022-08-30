Rıdvan Dilmen öve öve bitiremedi: Ben böylesini görmedim...

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 09:25
<p>Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

<p>Karşılaşmayı TV8,5 ekranlarında Yüzde Yüz Futbol programında Rıdvan Dilmen yorumladı.</p>

Karşılaşmayı TV8,5 ekranlarında Yüzde Yüz Futbol programında Rıdvan Dilmen yorumladı.

<p>"Beşiktaş'ın temposu lig standartlarının üstünde" diyen Rıdvan Dilmen, "Larin gibi Muleka'da etkili bir oyun sergiliyor. Wout Weghorst gibi hem gol atan hem asist yapan forvet uzun zamandır görmedim" dedi.</p>

"Beşiktaş'ın temposu lig standartlarının üstünde" diyen Rıdvan Dilmen, "Larin gibi Muleka'da etkili bir oyun sergiliyor. Wout Weghorst gibi hem gol atan hem asist yapan forvet uzun zamandır görmedim" dedi.

<p>Dilmen, "Weghorst acayip bir şey" derken, "Beşiktaş maçlarını izlemek de yorumlamak da keyifli" diye konuştu.</p>

Dilmen, "Weghorst acayip bir şey" derken, "Beşiktaş maçlarını izlemek de yorumlamak da keyifli" diye konuştu.

<p>Beşiktaş'ın en büyük sorunundan da bahseden Dilmen, "İki ayrı Beşiktaş ve iki ayrı Sivas izledik. Yüksek tempodaki Beşiktaş'a Sivas reaksiyon gösteremedi ilk yarı. Beşiktaş'ın en büyük sorunu ise ikinci yarı temposu düşüyor. Oyuncu değişiklikleri konusunda Ismael biraz geç kaldı" ifadelerini kullandı.</p>

Beşiktaş'ın en büyük sorunundan da bahseden Dilmen, "İki ayrı Beşiktaş ve iki ayrı Sivas izledik. Yüksek tempodaki Beşiktaş'a Sivas reaksiyon gösteremedi ilk yarı. Beşiktaş'ın en büyük sorunu ise ikinci yarı temposu düşüyor. Oyuncu değişiklikleri konusunda Ismael biraz geç kaldı" ifadelerini kullandı.

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