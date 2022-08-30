Rıdvan Dilmen öve öve bitiremedi: Ben böylesini görmedim...
Beşiktaş'ın en büyük sorunundan da bahseden Dilmen, "İki ayrı Beşiktaş ve iki ayrı Sivas izledik. Yüksek tempodaki Beşiktaş'a Sivas reaksiyon gösteremedi ilk yarı. Beşiktaş'ın en büyük sorunu ise ikinci yarı temposu düşüyor. Oyuncu değişiklikleri konusunda Ismael biraz geç kaldı" ifadelerini kullandı.
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