Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig heyecanı sürüyor.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Ömer Erdoğan'ın ekibi Sivasspor ile karşılaşacak.
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalında naklen yayımlanacak.
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