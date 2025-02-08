Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
08 Şubat 2025 Cumartesi, 09:24
Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanı sürüyor.

Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Ömer Erdoğan'ın ekibi Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalında naklen yayımlanacak.

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