Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi: 'Bu grupta ikinci olmak skandaldır'
Spor yazarları, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
"FAİR PLAY NE İŞE YARAR' DİYE SORANLAR ŞİMDİ ÖĞRENDİ"
Banu Yelkovan: "Kendi kaderini eline almak yerine diğer maçın skoruna kulak kabartan bir Galatasaray ya da mecburen sahaya sürülmüş gibi oynayan oyuncular çok alışkın olduğumuz şeyler değil sarı kırmızılılarda. Gündemin ve maç takviminin yoğunluğunun bünyede yarattığı metal yorgunluğu ne olursa olsun hiçbir şey bu maçı açıklamaya yetmiyor. Bir noktada, tam olarak dakika 78 civarı, peş peşe yapılan oyuncu değişiklikleriyle giderek as kadroya dönüşen Galatasaray, ‘nasıl olsa kazanırız’ havasından ‘mutlaka kazanmalıyız’ kafasına geçtiyse de bir şey değişmedi." (Hürriyet)
"BU GRUPTA İKİNCİ OLMAK SKANDALDIR"
Levent Tüzemen: "Galatasaray'da yedek oyuncuların ne kadar kalitesiz olduğunu yönetim ve Okan Buruk artık görmüştür! Devre arasında önemli transferler yapılmasaydı G.Saray'ın bu yedek oyuncularla zirve yarışını sürdürmesi sıkıntıya girerdi. F.Bahçe maçı kadrosunu tamamen dinlendirip oynamayan oyunculara Okan Buruk şans verdi. Ama bu oyuncular, ellerine geçen bu büyük fırsatı bence yeterince değerlendiremedi." (Sabah)
"FUTBOLU UNUTTU"
Bülent Timurlenk: "Galatasaray, 23 hücum geliştirmiş olabilir ama maçın fotoğrafı Eyüp-Başakşehir maçının 0-0 olduğunu saha kenarından takımına duyuran ve negatif enerjisi-paniği haftalardır süren Okan Buruk'un bir an önce sıyrılması gereken ruh halidir. G.Saray da bir haftada 3 kulvardan ikincisinden de elenmediyse işte o maçın skoruna çok şükür desin Okan Buruk… Böyle gitmez, böyle giderse…" (Sabah)
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