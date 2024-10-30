Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2024 Çarşamba, 12:09
Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City tottenham İngiltere Lig Kupası canlı

En Çok Okunan Haberler