Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 6. haftasında deplasmanda Udinese ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Kosta Runjaic'in ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.
UDİNESE - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.
UDİNESE - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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