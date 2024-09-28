Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 6. haftasında deplasmanda Udinese ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2024 Cumartesi, 12:10
Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor

Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Kosta Runjaic'in ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.

Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UDİNESE - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UDİNESE - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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