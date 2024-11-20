Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 11. haftasında deplasmanda Virtus Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.
Šarūnas Jasikevičius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda Luka Banchi'nin ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.
VİRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
İtalya'nın Casalecchio di Reno kentinde bulunan Unipol Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
VİRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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