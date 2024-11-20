Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 11. haftasında deplasmanda Virtus Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2024 Çarşamba, 11:56
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Šarūnas Jasikevičius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda Luka Banchi'nin ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

VİRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya'nın Casalecchio di Reno kentinde bulunan Unipol Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

VİRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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