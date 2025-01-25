Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak.
WOLVERHAMPTON - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
WOLVERHAMPTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.
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