Galler - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galler, UEFA EURO Elemeleri play-off yarı finalinde kendi sahasında Finlandiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Robert Page yönetimindeki Galler, kendi sahasında Markku Kanerva'nın ekibi Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.
GALLER - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
GALLER - FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
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