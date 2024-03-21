Galler - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galler, UEFA EURO Elemeleri play-off yarı finalinde kendi sahasında Finlandiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:14
Galler - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Robert Page yönetimindeki Galler, kendi sahasında Markku Kanerva'nın ekibi Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

GALLER - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

GALLER - FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.


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