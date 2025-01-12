Gaziantep FK'ye evinde tek gol yetti!
Gaziantep FK, evinde Adana Demirspor'u Okereke ile mağlup etti ve kendi sahasında 6. galibiyetini elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı.
Gaziantep'e galibiyeti getiren golü 4. dakikada David Okereke kaydetti.
Son 3 maçta 7 puan toplayan Gaziantep, puanını 25'e çıkardı. Adana Demirspor ise 5 puan ile son sırada kaldı.
Gaziantep, gelecek hafta Bodrumspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Etiketler: #adana demirspor #gaziantep fk #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- Metin Öztürk'ten harcama limitleri tepkisi!
- Galatasaray maçı sonrası... Dzeko'dan flaş paylaşım!
- Manchester United, Arsenal'i kupa dışına itti!
- Gaziantep FK'ye evinde tek gol yetti!
- Dev derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı devirdi!
- Şenol Güneş'ten Eren Elmalı açıklaması!
- Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu!
- Tottenham, 5. Lig ekibini uzatmalarda eledi!
- Tofaş, sahasında Yukatel Merkezefendi'ni 11 farkla geçti
- Hull City, penaltılarda kupaya veda etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu ürünler artık 'iade' edilemeyecek
- CHP’lilere ‘kızan’ başkandan tartışmalı karar!
- ‘Süper yetki’ geri geliyor
- İstanbul’da yaşam kalitesinin yüksek olduğu 10 semt
- Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı
- AYM'deki davada kontenjana ilişkin madde iptal edildi
- Erkek taraftarlar, Şanlıurfalı kadın sporcuları darbetti
- AKP kongresi karıştı: 'Tek liste' gerginliği
- Sorular sızdı, sınavlar iptal edildi!
- İş insanı seyyar satıcıya çarpıp mesire alanına uçtu!