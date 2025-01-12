Gaziantep FK'ye evinde tek gol yetti!

Gaziantep FK, evinde Adana Demirspor'u Okereke ile mağlup etti ve kendi sahasında 6. galibiyetini elde etti.

Gaziantep FK'ye evinde tek gol yetti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 21:07

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golü 4. dakikada David Okereke kaydetti.

Son 3 maçta 7 puan toplayan Gaziantep, puanını 25'e çıkardı. Adana Demirspor ise 5 puan ile son sırada kaldı.

Gaziantep, gelecek hafta Bodrumspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


Etiketler: #adana demirspor #gaziantep fk #Trendyol Süper Lig

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