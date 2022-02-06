Gedson Fernandes asist yaptı, ortalık karıştı
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’un yeni transferi Gedson Fernandes, ilk maçında asist yaparken saha içinde tansiyon yükseldi.
Süper Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor’un konuğu olan Çaykur Rizespor’da, yeni transfer Gedson Fernandes, karşılaşmaya yedek başladı.
Beşiktaş’ın Portekizli ekip Benfica’dan transfer edip sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a kiraladığı Portekizli futbolcu takımı 3-0 gerideyken 71. dakikada Fabricio Baiano’nun yerine oyuna girdi.
Fernandes, 80. dakikada Yusuf Sarı’nın attığı golde asist yaparken saha içinde tansiyon yükseldi.
İKİ FUTBOLCU TARTIŞTI
Yusuf Sarı’nın golü öncesi Adana Demirsporlu Simon Deli’nin sakatlanarak kendini yere bıraktığı sırada Rizesporlu futbolcu oyuna devam etti ve golü buldu.
Golün ardından Adana Demisporlu Talha Sanuç, Yusuf Sarı’ya pozisyondan dolayı tepki gösterdi. İki futbolcu arasındaki gerilimin artması sonrası diğer oyuncular araya girerek futbolcuları sakinleştirdi.
Karşılaşmanın hakemi pozisyonun ardından her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.
İlgili Haberler
- Mehmet Demirkol, Gedson için "Şenol Güneş hamlesi" yorumunu yaptı
- Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'a kiralık imza attı
- Gedson Fernandes transferi tamamlandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme
- Karşılaşmada heyecan artıyor!
- Yunan Devlet Ajansının Kahire muhabiri ölü bulundu
- Elektrik faturaları hakkında yeni gelişme
- Bakan duyurdu: Rus birlikleri Kiev'i ele geçirmeye hazır
- Portekizli oyuncunun asisti olay yarattı
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'Süleymaniye Camisi' açıklaması
- '3. İttifak'ta adı geçmişti: Kaya'ya gericilik yanıtı
- Vaka tablosu açıklandı