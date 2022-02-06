Gedson Fernandes asist yaptı, ortalık karıştı

06 Şubat 2022 Pazar, 18:27

Süper Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor’un konuğu olan Çaykur Rizespor’da, yeni transfer Gedson Fernandes, karşılaşmaya yedek başladı.

Beşiktaş’ın Portekizli ekip Benfica’dan transfer edip sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a kiraladığı Portekizli futbolcu takımı 3-0 gerideyken 71. dakikada Fabricio Baiano’nun yerine oyuna girdi.

Fernandes, 80. dakikada Yusuf Sarı’nın attığı golde asist yaparken saha içinde tansiyon yükseldi.

İKİ FUTBOLCU TARTIŞTI

Yusuf Sarı’nın golü öncesi Adana Demirsporlu Simon Deli’nin sakatlanarak kendini yere bıraktığı sırada Rizesporlu futbolcu oyuna devam etti ve golü buldu.

Golün ardından Adana Demisporlu Talha Sanuç, Yusuf Sarı’ya pozisyondan dolayı tepki gösterdi. İki futbolcu arasındaki gerilimin artması sonrası diğer oyuncular araya girerek futbolcuları sakinleştirdi.

Karşılaşmanın hakemi pozisyonun ardından her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.