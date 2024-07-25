Genç milliler U20 Dünya Kupası şansını kaybetti!
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA U19 Dünya Kupası play-off turunda karşılaştığı Norveç'e penaltılarda 10-9 mağlup olarak U20 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemedi.
UEFA U19 Dünya Kupası play-off turunda Norveç ile karşılaşan Türk Milli Takımı, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında rakibine 10-9 mağlup olarak U20 Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetti.
Seaview Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü Norveç adına 15. dakikada Rasmus Holten kaydederken, milli takımımızın golünü 81. dakikada Isak Vural kaydetti.
DÜNYA KUPASI BİLETİ ELDE EDEMEDİ
Milliler, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibine 10-9 mağlup oldu ve U20 Dünya Kupası'na katılmaya hakkını kaybetti.
Norveç Milli Takımı, 2025 yılının mart ayında Şili'de düzenlenecek U20 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılan beşinci ülke oldu.
Daha önce, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Fransa, İspanya, İtalya ve Ukrayna Avrupa kıtasından katılım hakkı kazanan ülkeler olmuştu.
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