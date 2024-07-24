Harikasınız çocuklar... Genç milliler Balkan şampiyonu!
20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nın beşinci ve son maçında karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya’yı 3-0 yendi. Şampiyonayı 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan milli takım, Balkan şampiyonu oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-9, 25-15, 25-15'lik setlerle mağlup etti.
Türkiye-Kuzey Makedonya maçının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
1. Türkiye: 15 puan
2. Sırbistan: 9 puan
3. Bulgaristan: 6 puan
4. Karadağ: 5 puan
5. Arnavutluk: 4 puan
6. Kuzey Makedonya: 0 puan
20 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası bugün oynanacak Karadağ-Bulgaristan ve Arnavutluk-Sırbistan karşılaşmalarının ardından yapılacak kupa ve madalya töreniyle tamamlanacak.
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