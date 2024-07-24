Harikasınız çocuklar... Genç milliler Balkan şampiyonu!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 20:09

Güncelleme: 24.07.2024 - 20:11

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya’yı 3-0 yendi. Şampiyonayı 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan milli takım, Balkan şampiyonu oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-9, 25-15, 25-15'lik setlerle mağlup etti.

Türkiye-Kuzey Makedonya maçının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

1. Türkiye: 15 puan

2. Sırbistan: 9 puan

3. Bulgaristan: 6 puan

4. Karadağ: 5 puan

5. Arnavutluk: 4 puan

6. Kuzey Makedonya: 0 puan

20 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası bugün oynanacak Karadağ-Bulgaristan ve Arnavutluk-Sırbistan karşılaşmalarının ardından yapılacak kupa ve madalya töreniyle tamamlanacak.