Gençlerbirliği'nde Muhammed Bayır'dan kötü haber!

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:06

Gençlerbirliği'nin kulüp doktoru Gürhan Dönmez, Pendikspor karşılaşmasında beline aldığı darbe nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan takım kaptanı Muhammed Bayır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, "Muhammed'in sağlık sponsorumuz Medicana International Ankara Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu L2 omurgasında sol transvers proses kırığı saptanmış olup konservatif olarak tedavisi planlanmıştır" denildi.

Dün oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede beline aldığı darbe sonrası sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Muhammed Bayır, ambulansla hastaneye götürülmüştü.