Gençlerbirliği'nde Muhammed Bayır'dan kötü haber!
TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Pendikspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Muhammed Bayır'ın sağlığına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Bayır'ın omurgasında sol transvers proses kırığı saptandığı belirtildi.
Gençlerbirliği'nin kulüp doktoru Gürhan Dönmez, Pendikspor karşılaşmasında beline aldığı darbe nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan takım kaptanı Muhammed Bayır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, "Muhammed'in sağlık sponsorumuz Medicana International Ankara Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu L2 omurgasında sol transvers proses kırığı saptanmış olup konservatif olarak tedavisi planlanmıştır" denildi.
Dün oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede beline aldığı darbe sonrası sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Muhammed Bayır, ambulansla hastaneye götürülmüştü.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Peker, yeni video yayımladı
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- 7 isim için harekete geçildi
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- Ormanda yürümek artık ücretli
- Taliban duyurdu: Rusya'dan gaz ve petrol tedarik edecek
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu
- Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddialara yanıt verdi!