Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin görevini bıraktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin görevi bıraktı. Diyadin, "Hayatım boyunca hiç bahaneler üretmedim, hep çalıştım ve alnımın terinin izinden gittim ancak yalnızlık bu hayatta bir insanın yaşayacağı en zor süreçtir, ben de bu sürece bu kadar dayanabildim" dedi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, görevini bıraktığını açıkladı.
Diyadin, başkent ekibindeki görevini bıraktığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Metin Diyadin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"14 ay önce ilk günkü heyecanımla yeniden adımımı attığım kulübümden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bu süreçte 9 ay transfer yasağı, 3 de kongre yaşadım, hayatım boyunca hiç bahaneler üretmedim, hep çalıştım ve alnımın terinin izinden gittim ancak yalnızlık bu hayatta bir insanın yaşayacağı en zor süreçtir, ben de bu sürece bu kadar dayanabildim. Bu ülkenin en büyük kulüplerinden birinde yetişip başka en büyük kulüplerinden birinde de forma giyme onurunu, gururunu yaşasam da ben Gençlerbirliğili Metin Diyadin olarak geldim ve öyle de gidiyorum. Hayatım boyunca da öyle kalacağım. "
Video Haberler
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan 'Cennet Koyu' kararı!
- Halk TV'de sürpriz ayrılık: Gökmen Karadağ istifa etti
- Cumhur İttifakı eridi
- AKP trolü 9 Eylül'ü hedef aldı
- MasterChef Hamza'dan üzen haber: Somer Şef duyurdu
- 'Başka bir talebi daha var'
- Yunanistan'dan taciz ateşi
- Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
- Yandaştan Tarkan’a köçek benzetmesi
- Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt