Gerçeğe Cumhuriyet ulaştı... Sahadaki yeşil boyanın sırrı!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 17:06

Güncelleme: 27.09.2023 - 17:06

Sarı-Kırmızılı futbolcuların saçlarının, yüzlerinin ve beyaz formalarının yeşile bürünmesi gündeme oturdu.

Futbolseverlerin tepki gösterdiği “zemin boyama” işleminin Türkiye Futbol Federasyonu’nun onayıyla yapıldığı ortaya çıktı. İstanbulspor-Galatasaray maçı öncesi, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 3 gün boyunca Ampute Futbol Milli Takımımız için bazı çekimler yapıldı. Ampute futbolda, saha ölçüleri daha küçük bir alanı kaplıyor. Bu nedenle zemindeki saha çizgileri, ampute futbola uygun şekilde çizildi.

GIDA BOYASI KULLANILDI

3 gün süren çekimler, zeminin bazı bölümlerinde bozulmalara ve yıpranmalara yol açtı. İstanbulspor-Galatasaray maçından önce de bu kötü görüntünün kaybolması adına zeminin “gıda boyası” ile yeşile boyanmasına karar verildi. Bu işleme onay veren mercii ise Türkiye Futbol Federasyonu... Yani zeminin gıda boyasıyla yeşile boyanması işlemi TFF’nin onayıyla yapıldı.

TFF YANIT VERMEDİ

Üstüne üstlük iki takıma yetkililerine maç sabahı statta yapılan eşgüdüm toplantısında sahanın gıda boyasıyla boyandığı bilgisi verilmedi!

Sporcu sağlığını tehdit eden bu olayla ilgili TFF yetkilileri, sorularımıza cevap vermekten kaçındı.