Girona, Alaves deplasmanında 90+9'da yıkıldı
LaLiga karşılaşmasında Girona deplasmanda Alaves ile 2-2 berabere kaldı.
LaLiga'nın 36. haftasında Girona ile Alaves karşı karşıya geldi. Girona deplasmanda Alaves ile 2-2 berabere kaldı.
Girona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Eric Garcia ve 44. dakikada Yangel Herrera, Alaves'in golünü 12. ve 90+9. dakikada Jon Guridi kaydetti.
Girona bu beraberlikle puanını 75'e yükseltirken, Alaves de 42 puana çıktı.
Girona bir sonraki karşılaşmasında sahasında Villarreal'i konuk ederken, Alaves ise Real Madrid deplasmanına gidecek.
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