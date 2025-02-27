Gökçeada Ultra Trail bu sene ikinci kez koşulacak

Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:50

Güncelleme: 27.02.2025 - 11:50

Go¨kc¸eada Ultra Trail, Intersport ve Salomon sponsorlugˆunda bu sene ikinci kez 30-31 Mayıs tarihlerinde gerc¸ekles¸ecek. Dogˆa ve tarih tutkunlarına ev sahipligˆi yapacak organizasyon heyecan dolu bir kos¸u deneyimi sunacak. Uluslararası Patika Kos¸usu Birligˆi (ITRA), patika kos¸usu yo¨netmeligˆine uygun s¸ekilde du¨zenlenecek yarıs¸; 5K, 11K, 33K, 44K’lık parkurlarda kos¸ulacak. Birbirinden gu¨zel 4 ayrı parkuru ile dikkatleri c¸eken Go¨kc¸eada Ultra Trail'e, Genc¸lik ve Spor Bakanlıgˆı, C¸anakkale Valiligˆi, Go¨kc¸eada Kaymakamlıgˆı, Go¨kc¸eada Belediyesi, C¸anakkale Genc¸lik ve Spor I·l Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Tu¨rkiye Atletizm Federasyonu da destek veriyor.

Go¨kc¸eada Ultra Trail, bir yarıs¸ olma o¨zelligˆinin dıs¸ında sosyal sorumluluk projesi ile de dikkatleri c¸ekiyor. Organizasyon, Adım Adım bu¨nyesinde yardımseverlik kos¸usu yapılan yarıs¸lar arasında yer alıyor.

BI·RBI·RI·NDEN GU¨ZEL 4 AYRI PARKUR!

Go¨kc¸eada Ultra Trail, 4 ayrı parkuru ile katılımcılara benzersiz bir yarıs¸ imkanı sunacak.

Yeni bas¸layanların ve bu atmosferi koklamak isteyenlerin parkuru olarak eklenen 5K (Minimod), bir ada deneyimi sunacak. Ana asfaltta gerc¸ekles¸ecek parkurda Kaleko¨y Limanı’ndan start alacak sporcular, aynı yerde finis¸i go¨recekler.

11K’lık (Funimroz) parkuru c¸ogˆunlugˆu asfalt u¨zerinde gec¸en hızlı bir parkur. Daha kısa mesafelerde kendilerini test etmek isteyen kos¸uculara hitap ediyor. Kaleko¨y Limanı’ndan start alan sporcular bitis¸e dogˆru kaleye tırmandıktan sonra aynı yerde finis¸e ulas¸acaklar.

33K’lık (Midgut) parkuru daha o¨nce arazi deneyimi yas¸amıs¸ ve yeterli antrenman seviyesine sahip kos¸ucuları bir araya getirecek. Neredeyse tamamı patikada gec¸en bu parkurda ciddi inis¸ ve c¸ıkıs¸lar da mevcut.

44K’lık (I·mrozultra) parkurda ise deneyimli, dayanıklılık seviyesi yu¨ksek ve yeterli kondisyona sahip koşucular yer alacak. Her tu¨r arazi yapısını içeren parkur, katılımcılara harika bir ada turu yaptıracak.

Gökçeada Ultra Trail, katılımcılara ve ziyaretçilere özel bir expo alanı da sunacak. Etkinlik boyunca, ana sponsorlar Intersport ve Salomon markalarının yanı sıra yerel işletmelerin de katılacağı expoda, koşucular ve doğa tutkunları, yeni ekipmanlar ve spor giyim ürünleri keşfetme fırsatı bulacak.

FARUK KAR: KATILIMCILARIN HOŞUNA GİDEN BİR PARKURA SAHİBİZ

Geçen sene ilki gerçekleştirilen organizasyona katılan sporculardan olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Go¨kc¸eada Ultra Trail Parkur Koordinatörü Faruk Kar, “Türkiye’de yapılan birçok yarışı andıran güzelliği, doğası ile katılımcıların bir hayli hoşuna giden bir parkura sahibiz. Katılımcıların da parkur hakkında yaptıkları olumlu geri bildirimler bizleri mutlu etti. Bu sene bir değişikliğe gitmedik, keyifli ve bir o kadar da zorluk derecesi olan bir parkur dolayısıyla katılımcıların yine aynı keyfi alacağına eminiz. Özellikle 44K ve 33K’da deneyimli koşucuların yer alması gerekiyor. Çok değişkenlikli bir parkur olmalarından dolayı malzeme seçimleri de çok önemli. Zaman zaman dikenli patikalardan, taşlık alanlardan, hafif kum alanlardan ve zeytin ağaçlarını altından geçilecek. Bu da işi zorlaştıran tarafı olarak öne çıkıyor. Genel olarak baktığımızda ise Gökçeada çok keyifli ve el değmemiş yapısıyla da öne çıkıyor. Çok güzel koyları içinde barındıran Gökçeada birbirinden önemli sporları da içinde barındırmasıyla ilgi merkezi halinde. Farklı kültürlerin de yer aldığı adada aslında kendinizi yurt dışında hissediyorsunuz. Yerel halk da bu tarz aktivitelerin olmasından gayet memnunlar, destekleri bir hayli fazla. Bu yıl da organizasyonumuzu geçtiğimiz yıla oranla daha iyi yerlere getirmek için uğraş verdik. Intersport ve Salomon’un ana sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz ama kaymakamlığından belediyesine, il spor müdürlüğünden yerel firmalarına kadar destek veriliyor. Geçen sene gelenler bu sene de geleceklerini dile getirmişlerdi. Geçtiğimiz sene hava sıcaklığı fazlaydı o yüzden bu yıl 30-31 mayıs tarihlerine çektik yarışı. Dolayısıyla daha keyifli olacağını düşünüyoruz. 11K ve 5K’da ise asfalt bir parkur genel anlamıyla. 11K’da özellikle kale geçişi yer alıyor, deniz manzarasıyla güzel bir manzaraya sahip. Bu sene ayrıca Kaleköy’de partimizi de gerçekleştireceğiz” dedi.