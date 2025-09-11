Gökhan Sazdağı: 'İlk maçımı iple çekiyorum'

Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Sazdağı, kulübün YouTube hesabına özel açıklamalarda bulundu.

İşte 30 yaşındaki futbolcunun a ç ıklaması:

"Çok büyük bir camiaya geldim. Çok mutluyum. Zaten İstanbul'da yaşıyorum. Normalde de İstanbul'da yaşıyorum. Evime geldim diyebilirim. İnşallah güzel şeyler olacağını düşünüyorum.

Büyük bir camiaya geldiğimin bilincindeyim. Kayserispor'dan geldim. Oraya uzun yıllar hizmet ettim. Buradaki en büyük hedefim de Beşiktaş camiasına, Beşiktaş takımına, Beşiktaş kulübüne yıllar boyu hizmet edebilmek. Tabii ki 4-5 yıl kaptanlık yaptığım takımlar oldu. Tecrübelerimizi, deneyimlerimizi, harmanlayarak inşallah daha güzel bir takım oluruz. Daha güzel bir takım yaratırız. Daha iyi futbol izletiriz. Bu forma altında tek hedefimiz bu olur."

"İLK MA ÇIMI İPLE ÇEK İYORUM"

"Öncelikle bu statta herhalde ilk defa top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. Çok güzel duygu benim için. İlk maçımı iple çekiyorum. Bu güzel taraftarın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki sadece o sahaya çıkmak yetmiyor. Performans göstermek, mücadele etmek önemli. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Tek hedefimiz Beşiktaş kulübü olacak. Onun hedeflerine yürümesinde yardım etmek olacak."

FENERBAH ÇE MAÇI İ Ç İN A ÇIKLAMA

"Tabii ki kariyerim boyunca yaşadığım çok güzel anlar var. Geçen sezon Kayserispor ile çıktığım Fenerbahçe karşılaşması bunlardan biri olabilir. 3 asistlik bir performansla bir puanın alınmasına katkı sağlamıştım. Buna bir kırılma anı denmeyebilir ama hayatımın en güzel anlarından birisiydi. Daha çok ismimin duyulması da bu maçla birlikte oldu. Önemli bir andı benim için."

"BEN MAÇ SEÇMEM"

"Taraftarlarımız mücadeleden vazgeçmeyecek bir Gökhan olacağına %100 emin olsunlar. Tabii oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncu olduğuma inanıyorum. Ataklara da katılırım. Defansif verilerimde de her zaman en üstlerde olmaya çalışırım. Tabii ki derbi, büyük maç demek. Ama ben maç seçmem. Her maç, mücadelemi ortaya koyarım. Hayalini kurduğum ilk an, ilk maçımda belki bir asist yapmak olabilir.

Daha çok aileci birisiyimdir. Tabii ki gezmeyi severim. Ama her zaman ailemle, eşimle, çocuğumla gezerim. Onlarla vakit geçirmeyi çok severim. Çok büyük bir hobim yok açıkçası. Hep onlarla beraber olmayı tercih ediyorum."

"BUNU TELAFİ EDEBİLİRİZ"

"Öncelikle belki bu seneye yine istediğimiz gibi başlayamamış olabiliriz, öyle bir görüntü olabilir. Ama çok kısa sürede bunu telafi edebiliriz, çünkü lig çok uzun bir maraton. Ben de aranıza yeni katıldım. İnşallah bu takımı çok iyi yerlere, hedeflediği yerlere götüreceğiz."

" ÖNEML İ OLAN TAKIM OLABİLMEK"

"Burada önemli olan takım olabilmek. Takımdan kastım sadece oyuncu değil; yöneticisi, hocası, taraftarı hep bir bütün olabilmek. Zaten Beşiktaş, tarihinde bunları yaşamış bir takım. Büyük şampiyonlukları var. Yani bu ancak böyle olabiliyor. Bir olabilirsek olur. Sabretsinler. Birlik olalım. İnşallah hedefe güzel bir şekilde yol alacağız."