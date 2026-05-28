Golcü oyuncu indirim talep edecek: Mallorca, Vedat Muriqi'in bonservisini belirledi

28.05.2026 14:36:00
İspanyol ekibi Mallorca'nın, Vedat Muriqi için 18 milyon Euro talep ettiği, Kosovalı golcünün ise kulübünden bonservisinde indirim ve kolaylık isteyeceği iddia edildi.

İspanya La Liga'da küme düşen Mallorca, Kosovalı golcü Vedat Muriqi için bonservis beklentisini belirledi. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İspanyol ekibi, deneyimli santrfor için 18 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.

Haberde ayrıca Vedat Muriqi'nin 29 Mayıs Cuma günü Mallorca yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun, transfer sürecinin kolaylaşması adına kulübünden bonserviste indirim ve kolaylık isteyeceği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Mallorca forması ile 37 maça çıkan Muriqi, 23 gol 1 asistlik performans sergiledi.

