Görevden el çektirilen 11 hakem ve bazı gözlemciler karara itiraz etti

16 Mart 2022 Çarşamba, 00:57

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun, dün Riva’da toplantıya çağırdığı hakemlerden sadece birinin görüşmeye gittiği, diğerlerinin katılmadığı öğrenildi. Kendi isteğiyle daha önce görevi bırakan Halis Özkahya ile liste dışı kalan bir hakem Tahkim’e başvurmadı.

‘TALİMATA AYKIRI’ KARAR

11 hakem, Tahkim’e sunduğu itiraz dilekçesinde, MHK’nin kendi talimatına aykırı hareket ettiğini belirtti. Talimat gereği, kadrodan çıkarılacak hakemlerin, mevcut kadronun en çok yüzde 20’si olacak şekilde belirlenmesi gerekiyor. Görevden el çektirilen hakemler, MHK’nin son kararıyla yüzde 20’yi fazlasıyla aştığını ve bunun usül hatası olduğunu itirazında dile getirdi.

MAHKEMEYE BAŞVURACAKLAR

11 hakem ve bazı gözlemciler, Tahkim’den kendileri hakkında olumsuz karar çıkması halinde konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. İç hukuk yollarını sonuna kadar kullanacak hakemler ve gözlemciler, Tahkim’in başvurularını reddetmesi halinde mahkemede dava açacak.