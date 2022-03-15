Hakemlerle sınav!

15 Mart 2022 Salı

“Abesle iştigal” diye bir laf vardır; aynen öyle. G.Saray Başkanı’nın maçı ertelemek için başlattığı polemik boşla uğraşma işinden başka bir şey değildi. Aslında pragmatik açıdan erteleme, sakatı bol Beşiktaş’a yarayacaktı. Neyse maç bu polemiği tekzip edercesine hızlı başlıyor. G.Saray topla daha çabuk oynayarak giderek oyuna ağırlığını koyuyor. Gol geldi gelecek... Önce Beşiktaş savunmasının hatası, sonra başlangıcında faul olsa da VAR’a da gitmeden sayılan golle Cim-Bom 2-0 yapıyor. Bunda rakibini rahat oynatan Beşiktaş’ın da yanlış ilk 11’le çıkan Önder Hoca’nın da rolü var.

Hatasını anlayan Karaveli erken oyuncu değiştiriyor; 39’da Batshuayi ve Larin’i, 46’da Josef’i oyuna alıyor. G.Saray 2. yarıya savunmaya çekilerek, kontratak arayarak başlıyor. Top Beşiktaş’a gelince yavaşladığından ataklardan sonuç çıkmıyor. Oysa ki G.Saray az ama öz geliyor. Ve sonuçta Kartal, Rıdvan’la 1 gol bulsa da maç öncesi gerginlik Cim-Bom’a doping oluyor; 3 puanı alıyor. Bu arada anlaşılıyor ki Beşiktaş’ın hakemlerle zorlu sınavı da devam ediyor.