Göztepe'den Antalyaspor deplasmanında müthiş geri dönüş!

30.11.2025 19:19:00
Cumhuriyet Spor
Göztepe, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk etti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Antalyaspor'un golünü 40. dakikada Veysel Sarı attı. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Göztepe'de Taha Altıkardeş, 48. dakikada Antalyaspor ağlarını havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi.

Maçın 52. dakikasında ise Göztepe'de Juan, takımını öne geçiren golü attı ve skor 2-1 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf Göztepe oldu.

9 MAÇTA 1 GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte son 9 maçta yalnızca 1 galibiyeti bulunan Antalyaspor, 14 puanda kaldı ve 13. sırada konumlandı.

Bu sezon yalnızca 2 mağlubiyeti bulunan Göztepe ise 26 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #göztepe #süper lig #antalyaspor

