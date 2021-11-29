Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro: Ya kazanacağız ya da öleceğiz

29 Kasım 2021 Pazartesi, 19:54

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sırp teknik adam Fenerbahçe maçının önemini "Ya kazanacağız ya da öleceğiz. Takım olarak kazanmak için çıkacağız. Türkiye'nin en iyi taraftar grubunun önünde müthiş bir maç oynayacağız" cümleleleri ile ifade etti.

14.hafta mücadelesine çıkan Göztepe, bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada sadece 2 galibiyet aldı. 7 mağlubiyeti ve 4 de beraberliği bulunan İzmir ekibi, aldığı 10 puanla ligde 18.sırada yer alıyor.



