Göztepe, Volkan Demirel'i teknik direktör olarak istiyor

11 Eylül 2022 Pazar, 14:28

Son olarak Fatih Karagümrük ile başarılı bir performans ortaya koyan Volkan Demirel, TFF 1. Lig ekibinde teknik direktörlüğe geri dönüyor.



TFF 1. Lig'de 5 maç sonunda aldığı 1 galibiyet ile 13. sırada yer alan Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son verilmişti. Altay'ın ayrılığının ardından bu görev için Demirel'in düşünüldüğü iddia edildi.

GÖZTEPE, VOLKAN DEMİREL İLE TEMASA GEÇTİ

Akşam'da yer alan habere göre, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son veren Göztepe, boşta olan Volkan Demirel ile dirsek temasına geçti.

Sezon başında da İzmir ekibiyle temasa geçen Demirel, anlaşma sağlanamadığı için imzayı atamamıştı.

