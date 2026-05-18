Griezmann'dan veda töreninde itiraf: 'Özür dilerim'

18.05.2026 10:49:00
LaLiga'da Atletico Madrid, sezonun son iç saha maçında Girona'yı 1-0 mağlup etti. İspanyol ekibinden ayrılmaya hazırlanan Antoine Griezmann, Atletico Madrid taraftarlarına veda ederken Barcelona'ya transferinden dolayı pişmanlık duyduğunu belirtip özür diledi.

İspanya LaLiga'da sezonun 37. haftasında Atletico Madrid ile Girona karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ademelo Lookman'ın golüyle kazanan Diego Simeone'nin ekibi, son hafta öncesinde dördüncü sıra şansını sürdürdü.

GRIEZMANN'A VEDA

MLS takımlarından Orlando City ile anlaşan Atletico Madrid'in deneyimli yıldızı Antoine Griezmann, İspanyol ekibinde taraftarı önündeki son maçına çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Fransız futbolcu, maçın ardından stadyumda düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

"TEKRAR ÖZÜR DİLİYORUM"

Atletico Madrid'den Barcelona'ya transferi nedeniyle pişman olduğunu belirten tecrübeli yıldız açıklamasında, "Öncelikle burada olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Bu inanılmaz. İkincisi ve daha önemlisi tekrar özür diliyorum. Burada ne kadar çok sevgi gördüğümü fark etmemiştim, çok gençtim. Bir hata yaptım, aklım başıma geldi. Buraya geri dönmek ve tekrar keyif almak için elimden gelen her şeyi yaptım" dedi.

BARCELONA'YA TRANSFER OLDU, ATLETICO'YA GERİ DÖNDÜ

Futbola Fransa'da Maconnais altyapısında başlayan Antoine Griezmann, sonrasında Real Sociedad'ın akademisine geçti. Burada A takıma yükselen ve 2014'te Atletico Madrid'e imza atan Griezmann, 2019'da 120 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer oldu.

Kısa süren Barcelona kariyerinin ardından ilk olarak Atletico Madrid'e kiralık olarak geri dönen Fransız futbolcu, 2023'te bonservisyle yeniden eski takımıyla anlaştı.

Atletico Madrid'de 500 maça çıkan ve bu mücadelelerde 212 gol ile 100 asist kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, Real Sociedad'da 202, Barcelona'da ise 35 maçta forma giydi.

