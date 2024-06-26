Gürcistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürcistan, EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında Portekiz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:54
Gürcistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Willy Sagnol yönetimindeki Gürcistan, Roberto Martínez'in ekibi Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Veltins Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Portekiz, EURO 2024'te son maçta Türkiye'yi 3-0 mağlup etmişti.

Gürcistan ise Çekya ile 1-1 berabere kalmıştı.


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