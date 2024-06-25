Portekizli yıldız İstanbul'a geliyor... Süper Lig devinde anlaşma tamam!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın geçen sezon Benfica forması giyen Portekizli oyuncu Rafa Silva ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından transfer çalışmalarına hız verdi.
Siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Portekiz temsilcisinden ayrılan Rafa Silva transferinde de sona yaklaştı.
SİLVA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüttüğü görüşmelerde Rafa Silva ile anlaşma sağlandı. Rafa Silva'nın Beşiktaş için kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.
RAFA SİLVA KİMDİR?
Atletico Povoense, Alverca ve Feirense altyapılarında forma giyen tecrübeli oyuncu, 2013 yılında Braga'da parladı. 3 yıl bu takımda oynadıktan sonra 2016'da 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya imza atan hücum oyuncusu, 8 yıldır burada mücadele ediyordu. Rafa Silva'nın Beşiktaş'a transferi resmiyete kavuşursa Portekizli yıldız ilk kez ülkesi dışında bir takımda forma giymiş olacak.
EURO 2016'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
2016 yılında Avrupa Şampiyonu olan Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda da yer alan 31 yaşındaki oyuncunun kariyerinde UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu da bulunuyor. Rafa Silva kulüp seviyesinde ise 3 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Kupası ve 3 Portekiz Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
25 kez Portekiz A Milli Takımı'nda forma giyen Silva'nın 4 asisti bulunuyor.
Spor Haberleri
- Mourinho'dan Fenerbahçe paylaşımı!
- Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması!
- Arda Güler'den veda paylaşımı!
- Süper Lig devinde anlaşma tamam!
- Anadolu Efes Fransız yıldızı renklerine bağladı!
- Edin Dzeko'ya sürpriz talip!
- Trabzonspor'dan flaş Trezeguet kararı!
- Trabzonspor yeni transferini resmen açıkladı!
- Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
- Resmen açıklandı: Real Madrid'de ayrılık gerçekleşti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
- ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
- Görüntülerdeki kadın tutuklandı
- Kulis: Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
- Seçimin ardından ilk dikkat çeken görevden almalar!
- Yargıç Altınok’un yasadışı ilişkileri nasıl sürdü?
- 'Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı'