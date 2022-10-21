Gürcü teknik direktör Şota Arveladze için sürpriz iddia: Yeni adresi belli oluyor!

21 Ekim 2022 Cuma, 15:42

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'de yaşanan düşüş sonrası yolların ayrıldığı Şota Arveladze'nin yeni adresi için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Gürcü hocanın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omonia Nicosia'nın başına geçebileceği ileri sürüldü.

Hull City ile Championship'te sezona iyi bir başlangıç gerçekleştiren Şota Arveladze, sonrasında yaşanan keskin düşüş ile görevinden alınmıştı. Hull City'de üst üste kaybedilen 4 maçın ardından Luton Town ile karşılaşmaya saatler kala 30 Eylül'de Şota Arveladze'nin görevine son verilmişti.

CELTIC EFSANESİ GİTTİ, RANGERS EFSANESİ GELİYOR

Omonia Nicosia'da Celtic'in efsanelerinden Neil Lennon ile sezona başlanmıştı. İskoç hoca ile yollar ayrıldı ve oyunculuk döneminde Rangers ile özdeşleşen Şota Arveladze'nin ismi gündeme geldi.

MENAJERLER TARAFINDAN ÖNERİLDİ

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yayın yapan Goal sitesinin haberine göre menajerlerden Omonia Nicosia'ya yeni teknik direktör için öneriler gelirken bunların arasında Şota Arveladze'nin de ismi geçti. Gürcü hocanın yanı sıra Yannick Ferrera da görev için güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

GERÇEKLEŞİRSE 7. TAKIMI OLACAK

Antrenörlük kariyerine AZ Alkmaar'da Louis van Gaal, Ronald Koeman, Dick Advocaat gibi isimlerin yardımcılığını yaparak başlayan Şota; sonrasında sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor , Maccabi Tel Aviv, Pakhtator ve Hull City'yi çalıştırmıştı.