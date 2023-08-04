Gustavo Henrique için transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de gözden çıkartılan isimlerden biri olan Gustavo Henrique için transfer açıklaması geldi. Brezilyalı futbolcunun menajeri Luis Augusto, "Transfer konusunda görüşmeler yapacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2023 - 13:15
Gustavo Henrique için transfer açıklaması!
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Gustavo Henrique için transfer açıklaması geldi.

"TEKLİF DEĞERLENDİRİLECEK"

Sporx'in derlediği habere göre, Brezilyalı stoperin menajeri Luis Augusto, Sports Digitale'ye yaptığı açıklamada, "Gustavo'nun Fenerbahçe ile bir kontratı var. Ancak belirtmek isterim ki, Fenerbahçe'ye ya da bize ulaşacak olan bir teklifte, bu teklif değerlendirmeye alınacak. Transferi konusunda görüşmeler yapacağız" sözlerini kullandı.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki stoperi geçen sezon Flamengo'dan önce 1.4 milyon Euro karşılığında kiralamış, ardından 1.4 milyon Euro satın almıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 23 maçta süre bulan Brezilyalı oyuncu, 3 kez gol sevinci yaşadı.


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