Güven Yalçın'a Freiburg kancası
Süper Lig ekibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın'a, Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Freiburg'un talip olduğu öne sürüldü.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 23 yaşındaki forvet Güven Yalçın'a, Almanya'dan talip çıktı.
Alman basınında çıkan habere göre; hücum hattına takviye yapmak isteyen Bundesliga ekiplerinden Freiburg, Güven Yalçın'ı kadrosuna katmak istiyor. Takımın önemli golcülerinden Lucas Höler'in yaşadığı sakatlığın üzerine forvet aramaya başlayan Alman ekibinin, bonservisini elinde bulundurması sebebiyle Güven Yalçın'ı transfer etmeye sıcak baktığı belirtildi. Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Freiburg'un geniş rotasyonlu bir hücum hattı kurmak istediği ifade edildi.
Almanya doğumlu olan Güven Yalçın, 2018 yılında Bayer Leverkusen altyapısından Beşiktaş'a 150 bin Euro karşılığında transfer olmuştu.
Güven Yalçın, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 85 maçta 18 gol 7 asistlik katkı sağladı.
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