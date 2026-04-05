Rıdvan Yılmaz'dan hakem tepkisi: 'Facia bir karar'

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz maç sonu açıklamalarda bulundu.

Son dakikalarda verilen penaltı hakkında konuşan Rıdvan, "Maç hakkında konuşmak istiyoruz ama maçın sonunda çıkan, ağır konuşmak istemiyorum, facia bir karar. Agbadou dışarıda dokundu, hakem penaltı verdi, VAR karışmadı. VAR niye müdahil olmadı çok merak ediyoruz. Agbadou aynı şekilde söyledi'' ifadelerini kullandı.

''BU TİP POZİSYONLAR LİGİMİZİ KÖTÜ GÖSTERİYOR''

Genç oyuncu bu kararların ligi kötü etkilediğini savunarak, ''Bu tip pozisyonlar ligimizi kötü gösteriyor. Bu kararı doğru bulmuyorum. Lig açısından, bizim açımızdan, Türkiye açısından bu tip kararlarda daha dikkatli olunmalı. Bu karardan ötürü mağlup olduğumuz için çok üzgünüz" diyerek sözlerini noktaladı.