Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu iddialarına yanıt: 'Kontratına madde yazalım seçimi kazanamazsak...'

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık döneminde yöneticilik yapan Hakan Safi, katıldığı bir ödül töreninde Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Hakan Safi, "Yakın zamanda Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettik. Kendisinin yaşam stili, benim hayatıma benzediği için kendisini bizzat transfer etmek istedik, Fenerbahçe'ye getirmek istedik" dedi.

"DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIM"

Kerem'i kendi yaşam yolculuğuna benzeten Hakan Safi, "O da Anadolu'nun bağrından gelmiş bir genç kardeşimiz olarak çok zorluklar görmüş, çok çalışmış, fırsat kollamış, fırsat gelince neler yapabileceğini göstermiş. Ben de kendimi öyle gördüğüm için kendisini bizzat bu hayat yolculuğunda destek olmaya çalıştım" dedi.

Safi, "Onu Türk futboluna geri döndürdük. Kendisi Türk Milli Takımı'nda ve Fenerbahçe'de güzel işler yaptığını görmekten mutlu oluyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

MAAŞ AÇIKLAMASI

Hakan Safi, Kerem için çıkan maaş haberleriyle ilgili "Geçen hafta böyle bir haber çıktı. Ben takip etmiyorum, arkadaşlarım söyledi. Şaşırdım. Söyleyenin kim olduğunu söylediklerinde çok şaşırmadım. Biz bir hayal kurduk. Hayatı bana benzeyen bir topçu transfer etmek istedim, niye Kerem derseniz. O da Anadolu'dan çıkmış, genç, yetenekli birisi, fırsat verildiğinde neler yapıldığını göstermesi adına önemliydi. Biz de tekrar bu fırsatı verdik. Kerem, Fenerbahçe'ye geldi. Benim sözüm paradan daha kıymetli dedim. Ali Başkanımız istiyorsan kontratına madde yazalım seçimi kazanamazsak Kerem'in parasını ödemekten vazgeç, dedi. Olmaz dedim, şu an Kerem parasını özel imaj kontratıyla şirketimizden almaya devam ediyor. Bizim artık sahaya konsantre olmamız lazım" yanıtını verdi.